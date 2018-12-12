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الشرطة الفرنسية تكشف هوية منفذ هجوم ستراسبورج

عرب وعالم

الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية

وكالات- الدويني فولي

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كشفت الشرطة الفرنسية، اليوم الأربعاء، عن هوية منفذ هجوم الذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة العشرات أمس الأحد.

ونقلت شبكة "إن.تي.في" الفرنسية عن مصدر بالشرطة قوله إن منفذ الهجوم يدعى شريف شيكت ويبلغ من العمر 29 عاما.

يأتي ذلك بعدما أعلن المدعى العام الفرنسي باريس ريمي هيتس، اليوم الأربعاء، أن الشرطة ألقت القبض على 4 أشخاص على صلة بهجوم ستراسبورج، قائلًا: "وجدنا قنبلة يدوية وسلاحا ناريا وذخيرة في منزل مطلق النار، ولم يتم العثور حتى الآن عن مطلق النار".

وأضاف: "تم توقيف 4 أشخاص على صلة بمهاجم ستراسبورج، وهناك 27 حكما قضايا في فرنسا وسويسرا تم إصدارها سابقا في حق مطلق النار".

وكان وزير الداخلية، كريستوف كاستنير، قد أعلن، صباح اليوم، أن 350 من أفراد مختلف القوى الأمنية في البلاد يشاركون في عملية بحث واسعة، عن رجل يبلغ من العمر 29 عاما يشتبه بأنه منفذ اعتداء بإطلاق نار في سوق لعيد الميلاد بمدينة ستراسبورج شرق البلاد مساء الثلاثاء والذي أودى بحياة ثلاثة أشخاص وجرح 13 آخرين.


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