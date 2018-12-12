"المشاط": حملة ترويجية للمتحف المصري الكبير حول العالم

12 ديسمبر 2018 - 02:31 م

أكدت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، أن قطاع السياحة يعتبر من القطاعات الرائدة فى النمو الاقتصادى وخلق فرص العمل،مشيرة إلي أن تحديث وتطوير هذه الصناعة بالاستعانة بالمنصات الرقمية، كأحد أهم ادوات التواصل الان، سيفتح مجالات جديدة من شأنها ان تساهم في خلق فرص عمل ف مجال السياحة.

وقالت في تصريحات صحفية إن تحديث آليات الترويج يعد أحد أهم محاور برنامج الإصلاح الهيكلى الذى أطلقته الوزارة لتطوير قطاع السياحة، لافتة إلى أن الحملة الترويجية لمصر ستتضمن محورا هاما للترويج لافتتاح المتحف المصرى الكبير الذى يعتبر من صرحا ثقافيا هاما ، مشيرة إلى أن خلق شغف حول افتتاحه سيكون له اثرا كبيرا على المزج بين الاثار والثقافة والسياحة.

وتطرقت الوزيرة إلى أهمية الانفتاح بين الشعوب وبعضها، مشيرة إلى أن هناك ايضا محورا ترويجيا تتضمنه الحملة people to people p2p والذى يرتكز على انفتاح الشعب المصرى على الشعوب الأخرى، موضحة أن هذا الشعار سيكون له مردود إيجابى يتعلق بالامن والسلام.