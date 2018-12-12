صعق كهربائي يقتل شخصًا في الدقهلية

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لفظ عامل أنفاسه الأخيرة صعقًا بالكهرباء، أثناء تركيب موتور مياه بإحدى مزارع الماشية بقرية دميرة التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية.

وردت معلومات للواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، يفيد بورود بلاغ من "عبدالحافظ ع ع" 64 عامًا عامل، و"شعبان ع ع" 54 عامًا عامل ويقيمان دميرة، بأنه أثناء قيام شقيقهما فرج 52 عامًا عامل بتوصيل موتور رفع المياه لحظيرة الماشية خاصته صعقه التيار الكهربائى ما إدى إلى وفاته.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


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