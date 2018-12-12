  • الخميس 13 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:31 ص
بحث متقدم
مدرس الفلسفة

مدرس فلسفة عن فيديو "تيكا تيكا" : "كنا بنهزر"

محمد حسني مبارك

لهذا السبب.. القضاء الأوروبي رفض دعوى مبارك في تجميد أمواله

كيان

تفاصيل تشكيل كيان لدول البحر الأحمر يضم مصر والسعودية

الملا

الملا: لتر البنزين في أوروبا يعادل 30 جنيهًا

وجدي غنيم

تفاصيل الحرب المستعرة بين «وجدي غنيم» و«الجماعة الإسلامية»

القرضاوي

أول رد فعل من "القرضاوي" بعد رفع اسمه من قوائم الإنتربول

ترامب وبن سلمان

"ترامب" يؤكد دعمه لـ"بن سلمان": هو زعيم السعودية

أرشيفية

سر تأجيل صندوق النقد الشريحة الخامسة لمصر

خاشقجي

«بومبيو»: التحقيقات بشأن خاشقجي جارية وسنحاسب المتورطين

بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي

بناء الأهرامات.. السر الذي كشفه باحث روسي (حوار)

تفاصيل اجتماع مغلق بالأمم المتحدة بشأن "خاشقجي"

عرب وعالم

خاشقجي
خاشقجي

وكالات

أخبار متعلقة
#

نيكي هايلي: قتل خاشقجي لا يمكن تمريره أو التغاضي عنه

#

مشاورات بالأمم المتحدة بشأن مقتل "خاشقجي"

#

أول تعليق أمريكي على إعلان السعودية لمقتل خاشقجي

#

ترامب: هذا موعد كشف لغز اختفاء خاشقجي

السعودية

تركيا

الأمم المتحدة

أوغلو

خاشقجي

أكد فرحان حق، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن المنظمة الأممية، لم تتلقَ، حتى اللحظة، أي طلب رسمي من أي دولة عضو بالمنظمة الدولية، بشأن فتح تحقيق دولي في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال "حق"، خلال مؤتمر صحفي في نيويورك، إن "الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بحث مع وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، في اجتماع مغلق بمقر الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، ملف مقتل خاشقجي".

وأضاف: "اليوم، أستطيع أن أقول لكم أننا حتى اللحظة، لم يصلنا أي طلب رسمي من أي دولة عضو بالمنظمة الدولية، بإطلاق تحقيق دولي بشأن مقتل الصحفي السعودي".

ويأتي الموقف الأممي بعد تصريحات أدلى بها جاويش أوغلو، صباح أمس الثلاثاء، وذكر فيها أنه أبدى رغبة مع العديد من نظرائه، على هامش قمة العشرين، في تقديم طلب مشترك لفتح تحقيق دولي حول جريمة مقتل خاشقجي.

وأوضح جاويش أوغلو، أن بلاده تبنت مسارا شفافا فيما يخص جريمة خاشقجي، وأنها شاركت المعلومات والوثائق والأدلة التي في يدها مع السعودية.

وذكر الوزير التركي، "بدأت طلبات إجراء تحقيق دولي في القضية، ونحن مستمرون في المحادثات مع الأمم المتحدة في هذا الشأن". وأضاف "نأمل أن الأمر لا يكون ضروريا، وأن تتعاون المملكة العربية السعودية من أجل كشف المسؤولين عن الجريمة".

وتابع: "هناك مطالب من داخل الأمم المتحدة بضرورة فتح تحقيق دولي في قضية مقتل خاشقجي، وما زلنا نبحث الأمر مع الأمين العام للأمم المتحدة".

يذكر أن النيابة العامة السعودية أعلنت مؤخرا، أنها وجهت التهم إلى 11 شخصا من الموقوفين في قضية مقتل جمال خاشقجي، وعددهم 21 شخصا، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، مع المطالبة بإعدام من أمر وباشر بالجريمة منهم وعددهم 5 أشخاص، وتوقيع العقوبات الشرعية بالبقية.

وكان النائب العام السعودي قد أعلن، الشهر الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول. وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الديني والتراث.. الإسلاميون المصريون نموذجا!

محمود سلطان

حديث تعديل الدستور

فراج إسماعيل

عقارات.. «بزرميط»

حسام فتحي

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» اعترافات خطيرة لمحامي ترامب عن علاقاته الجنسية
» 100 مليون دولار .. تكلفة أغلى زفاف في العالم
» معلومة هامة عن المتعافين من فيروس سي
» تخفيض سعر الدواجن المجمدة إلى 37 جنيهًا للكيلو
» «ميدو»: أتمنى تحرك الدولة في هذا الملف
» تفاصيل ضبط 5 حمير بثلاجة في شبرا الخيمة
» إعلامي مصري: «أردوغان» لديه طائرة خاصة لاختطاف المعارضين
» وفاة الكاتب الصحفي «إبراهيم سعدة»
» بث مباشر.. مباراة مانشستر يونايتد وفالنسيا
» سبب وصف صحيفة إنجليزية لـ« صلاح» بـ«الكنغر»
» بالصور.. فتحي سرور داخل محكمة دمنهور

استطلاع رأي

كيف تنظر إلى ملابس الفنانات خلال المهرجانات الفنية؟

  • فجر

    05:21 ص

  • فجر

    05:21

  • شروق

    06:50

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين
دعارة (أرشيفية)
التنمر
صورة