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«القومي للسكان»: تعداد مصر تضاعف 3 مرات

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متابعات - خالد الشرقاوي

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القومي للسكان

تعداد مصر

قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان، إن عدد سكان مصر تضاعف 3 مرات منذ عام 1960، ففي عام 1960 كان عدد سكان مصر 26.1 مليون نسمة، وفي عام 1986 تضاعف العدد إلى 48.1 مليون، وفي عام 2006 تضاعف العدد إلى 72.8 مليون نسمة، حتى تضاعف العدد للمرة الثالثة خلال العام الجاري 2018 ليصل إلى 98 مليون نسمة.

جاء ذلك اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر "دور المنظمات الأهلية في التصدي للمشكلة السكانية" والذي عقد بمدينة دمنهور في البحيرة بحضور الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وعدد من ممثلي وزارات الصحة والتضامن والأوقاف وممثل عن الكنيسة بمحافظة البحيرة.

وأوضح "حسن" أن معدلات الإنجاب في مصر، مرت بعدة تطورات، ففي عام 1980 بلغ معدل الإنجاب 5.3، وحدث تحسن كبير في معدل الإنجاب حتى وصل في عام 2000 إلى 3.5، وفي عام 2008 بلغ 3.0، وكان من المقرر وقتها أن يجرى المسح السكاني في عام 2012، وكان من المخطط له أن نصل بمعدل الإنجاب إلى 2.4 في عام 2012.

وأشار "حسن" إلى أنه وفقا للإستراتيجية القومية للسكان 2015 - 2030، فإن المستهدف الوصول بمعدل الإنجاب من 3.5 إلى 2.4، وهو المستهدف الذي كنا نسعى إلى تحقيقه عام 2012، أي إن المستهدف تأخر تحقيقه 18 عاما أخرى.

وقال "حسن" إن من معوقات حل مشكلة الزيادة السكانية هو الفهم الخاطئ للدين، وبالتالي فإن ما تقوم به وزارة الأوقاف بالتعاون مع المجلس القومي للسكان، من تدريب وتأهيل للدعاة على موضوعات المشكلة السكانية، وبيان الرأي الصحيح للدين في مواجهتها‏، يعد من الحلول المهمة في مواجهة هذه المشكلة، ومواجهة فكر تنظيم الإخوان المتطرف في هذا الشأن، بحسب قوله.



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