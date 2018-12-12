  • الخميس 13 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:29 ص
بحث متقدم
مدرس الفلسفة

مدرس فلسفة عن فيديو "تيكا تيكا" : "كنا بنهزر"

محمد حسني مبارك

لهذا السبب.. القضاء الأوروبي رفض دعوى مبارك في تجميد أمواله

كيان

تفاصيل تشكيل كيان لدول البحر الأحمر يضم مصر والسعودية

الملا

الملا: لتر البنزين في أوروبا يعادل 30 جنيهًا

وجدي غنيم

تفاصيل الحرب المستعرة بين «وجدي غنيم» و«الجماعة الإسلامية»

القرضاوي

أول رد فعل من "القرضاوي" بعد رفع اسمه من قوائم الإنتربول

ترامب وبن سلمان

"ترامب" يؤكد دعمه لـ"بن سلمان": هو زعيم السعودية

أرشيفية

سر تأجيل صندوق النقد الشريحة الخامسة لمصر

خاشقجي

«بومبيو»: التحقيقات بشأن خاشقجي جارية وسنحاسب المتورطين

بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي

بناء الأهرامات.. السر الذي كشفه باحث روسي (حوار)

حقيقة فرض ضريبة على المتأخرين عن سداد فواتير الكهرباء

آخر الأخبار

فواتير الكهرباء
فواتير الكهرباء

حسن علام

أخبار متعلقة
#

المالية تعلن آخر ميعاد لإعفاء ممولي الضرائب

#

حقيقة فرض ضرائب على عوائد الأذون والسندات

#

«المالية» ترد.. حقيقة فرض «ضريبة المواريث»

#

المالية: لا ضريبة على المواريث

البرلمان

الكهرباء

الفواتير

ضريبة 17%

المتقاعسين

قال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء، إن الوزارة لن تفرض ضريبة على المتقاعسين عن سداد الفاتورة لمدة شهرين أو ثلاثة، "لكنه إذا تخطت المدة أكثر من ذلك سيتم تطبيق ضريبة حسب المديونية المتأخرة على العميل".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه لـ "المصريون"، أن "هناك تساهلاً وتعاونًا مع جميع المواطنين فيما يخص الفواتير والمتأخرات، ويتم التيسير عليهم في السداد"، موضحًا أنه يتم بحث الشكاوى المقدمة بخصوص عدم ذهاب الكشافين لإجراء القراءة الشهرية للعداد.

وأشار إلى أن "المواطن الذي سيتأخر عن سداد الفواتير، ويريد سدادها على فترة زمنية طويلة، سيتم فرض ضريبة عليه، غير أن نسبة الضريبة ستحددها الشركة التابع لها".

وتابع المصدر: "في الأساس لا يوجد ضريبة لكن المتأخرين في السداد، أو من يريدون السداد على فترات طويلة هم من سيخضعون للضريبة"، واستدرك قائلاً: "من الأفضل عدم التطرق لمثل هذه الموضوعات حتى لا تحدث بلبلة".

كان مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، كشف لوسائل إعلامية، عن أنه سيتم فرض فوائد على المتقاعسين عن سداد فواتير الاستهلاك الشهرية ويرغبون في تقسيط المديونية، قائلاً إن فوائد تقسيط المديونية ستكون بنسبة 17%.

وأوضح المصدر، أن الفوائد التي سيتم تحصيلها ستطبق فقط على المتقاعسين عن السداد وليس على من يظهر لديه تراكمات في قراءة العداد نتيجة تقصير من شركة توزيع الكهرباء التابع لها المستهلك، موضحًا أن هناك بعض المشتركين يتعمدون عدم سداد فواتير الاستهلاك الشهرية رغم انتظام تردد محصل الكهرباء عليهم، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام محلية.

وأشار إلى أن المتقاعس عن سداد فواتير الاستهلاك لمدة لا تقل عن 4 أشهر يحق له سداد المديونية بدون فوائد في حالة عدم التقسيط، مشيراً إلى أنه في حالة تراكم فواتير استهلاك الكهرباء نتيجة تقصير شركة توزيع الكهرباء يتم تقسيط المديونية للمشترك حسب رغبته وبدون فوائد مهما كانت قيمتها.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الديني والتراث.. الإسلاميون المصريون نموذجا!

محمود سلطان

حديث تعديل الدستور

فراج إسماعيل

عقارات.. «بزرميط»

حسام فتحي

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» اعترافات خطيرة لمحامي ترامب عن علاقاته الجنسية
» 100 مليون دولار .. تكلفة أغلى زفاف في العالم
» معلومة هامة عن المتعافين من فيروس سي
» تخفيض سعر الدواجن المجمدة إلى 37 جنيهًا للكيلو
» «ميدو»: أتمنى تحرك الدولة في هذا الملف
» تفاصيل ضبط 5 حمير بثلاجة في شبرا الخيمة
» إعلامي مصري: «أردوغان» لديه طائرة خاصة لاختطاف المعارضين
» وفاة الكاتب الصحفي «إبراهيم سعدة»
» بث مباشر.. مباراة مانشستر يونايتد وفالنسيا
» سبب وصف صحيفة إنجليزية لـ« صلاح» بـ«الكنغر»
» بالصور.. فتحي سرور داخل محكمة دمنهور

استطلاع رأي

كيف تنظر إلى ملابس الفنانات خلال المهرجانات الفنية؟

  • فجر

    05:21 ص

  • فجر

    05:21

  • شروق

    06:50

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين
دعارة (أرشيفية)
التنمر
صورة