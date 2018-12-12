غدًا.. طقس مائل للدفء شديد البرودة ليلًا

12 ديسمبر 2018 - 06:11 م

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا، الخميس، طقس معتدل على السواحل الغربية، مائل للدفء على باقى الأنحاء نهارًا، شديد البرودة ليلًا.

كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس، بالقاهرة العظمى 21 والصغرى 17 درجة ، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 21 والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 22 والصغرى 9 درجة، وقنا العظمى 23 والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 24 والصغرى 11 درجة.



