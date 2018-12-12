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ننشر خطاب نقل مباراة السوبر الأفريقي إلى قطر

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كاف
كاف

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المصريون

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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، عن نقل مباراة الترجي التونسي بطل دوري الأبطال والرجاء البيضاوي المغربي بطل الكونفدرالية، إلى دولة قطر.

وأرسل «كاف»، صورة الخطاب إلى الاتحادين المغربى والتونسى والتي يحمل توقيع أنطونى بافوى نائب السكرتير العام للكاف، وجاء كالتالى:

"نحيطكم علما بأن اجتماع اللجنة التنفيذية الأخير في أكرا بتاريخ 30 نوفمبر 2018، تم خلاله اتخاذ قرار إقامة النسخة رقم 27 من السوبر الأفريقي في قطر.

وتم اتخاذ هذا القرار وفقا للمادة 6 من لائحة البطولة والتى تمنح اللجنة التنفيذية الحق في تعديل موعد ومكان إقامة مباراة السوبر.

وبناء عليه نؤكد أن الموعد المحدد سلفا تم إلغائه وسيتم إخطاركم بالتاريخ الجديد وموعد بداية المباراة والملعب في وقت لاحق."

وكان الترجي التونسي قد أعلن رفضه فى وقت سابق لفكرة إقامة السوبر خارج ملعبه، حيث تقام البطولة بملعب بطل دوري أبطال أفريقيا.

وتوج الترجي بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الأهلي ويستعد للمشاركة فى كأس العالم للأندية التى تنطلق اليوم، بينما حقق الرجاء لقبه بالفوز على فيتا كلوب الكونغولي في النهائي.


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