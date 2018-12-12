«الحركة الوطنية» يجري تغييرات في قياداته

12 ديسمبر 2018 - 06:24 م

أصدر اللواء رءوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، والدكتور أحمد الضبع نائب رئيس الحزب والأمين العام، عددا من القرارات الجديدة لشغل عدد من المواقع التنظيمية داخل الحزب.





وأكد خالد العوامي، المتحدث الرسمي لحزب الحركة الوطنية المصرية، أن قرارات اللواء رءوف شملت تعيين أحمد محمدي أمينًا للحزب بمحافظة الإسكندرية، وتعيين سعيد عبد المجيد محمد سعيد أمين عام الحزب بمحافظة أسوان.





وأضاف المتحدث الرسمي للحركة الوطنية أن قرارات الدكتور أحمد الضبع، شملت تعيين حسان العمدة أبو الونيس صقر قائمًا بأعمال أمين عام الحزب بمحافظة كفر الشيخ، وكذلك تعيين حسن عبد العليم أحمد أبو طه أمينًا للحزب بمدينة ومركز المحلة الكبرى ومركز سمنود بمحافظة الغربية.



