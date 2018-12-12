ضبط أمين شرطة محكوم عليه في 35 قضية

12 ديسمبر 2018 - 07:01 م

تمكن ضباط قسم تنفيذ الأحكام بمديرية أمن سوهاج، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما، الأربعاء، من ضبط أمين شرطة من قوة المركز متغيب عن العمل منذ أسبوع ومحكوم عليه في 35 قضية تبديد.

وكان اللواء هشام الشافعى، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا من العميد عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، بتمكن قوة من مباحث تنفيذ الأحكام بالمديرية بالاشتراك مع مباحث مركز طما، من ضبط المحكوم عليه «خالد. ع. م»، 42 سنة، أمين شرطة، من قوة مركز شرطة طما، ويقيم بقرية «مشطا» بدائرة المركز، متغيب عن العمل منذ أسبوع، ومطلوب للتنفيذ عليه في عدد 35 حكم «تبديد»، منها 30 مستأنفا، و5 جزئية، وآخرها القضية رقم 7007 لسنة 2016 جنح مستأنف مركز طما، حصر رقم 2036 لسنة 2018 غيابي بالحبس سنة وكفالة 100 جنيه، وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.



