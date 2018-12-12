  • الخميس 13 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:28 ص
بحث متقدم
مدرس الفلسفة

مدرس فلسفة عن فيديو "تيكا تيكا" : "كنا بنهزر"

محمد حسني مبارك

لهذا السبب.. القضاء الأوروبي رفض دعوى مبارك في تجميد أمواله

كيان

تفاصيل تشكيل كيان لدول البحر الأحمر يضم مصر والسعودية

الملا

الملا: لتر البنزين في أوروبا يعادل 30 جنيهًا

وجدي غنيم

تفاصيل الحرب المستعرة بين «وجدي غنيم» و«الجماعة الإسلامية»

القرضاوي

أول رد فعل من "القرضاوي" بعد رفع اسمه من قوائم الإنتربول

ترامب وبن سلمان

"ترامب" يؤكد دعمه لـ"بن سلمان": هو زعيم السعودية

أرشيفية

سر تأجيل صندوق النقد الشريحة الخامسة لمصر

خاشقجي

«بومبيو»: التحقيقات بشأن خاشقجي جارية وسنحاسب المتورطين

بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي

بناء الأهرامات.. السر الذي كشفه باحث روسي (حوار)

خلال المشاركة في فعاليات العهد الدولي للهجرة

وزيرة الهجرة تلتقي وفد «السودان» وتشيد بفكرة «جامعة المغتربين»

الحياة السياسية

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

حسن عاشور

أخبار متعلقة
#

"قوى البرلمان": نبيلة مكرم تراعى المصريين وتحل مشكلاتهم بالخارج

#

"مكرم" تشارك في افتتاح معرض عقارات مصر بلندن

#

مكرم: "لا تنصتوا للشائعات.. مصر بخير مهما حدث"

#

تطورات جديدة فى قضية "الصيدلى المصرى"

التقت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وفد جمهورية السودان الشقيق، خلال مشاركتها في فعاليات مؤتمر اعتماد العهد الدولي لهجرة آمنة ومنظمة، الذى دعت إليه منظمة الأمم المتحدة والمنعقد بمدينة مراكش المغربية خلال يومي 10 و 11 ديسمبر الجاري، بحضور رؤساء دول وحكومات، حيث تشارك نحو 150 دولة.

ضم الوفد السوداني أسامة فيصل، وزير الدولة للشئون الخارجية، وزير الدولة السفير عصام متولي الامين العام لجهاز شئون السودانيين في الخارج ، والدكتور أحمد بلال عثمان، وزير الداخلية السوداني، والدكتور خالد ولد عبد الرحمن، سفير السودان بالمغرب

من جانبها، استعرضت وزيرة الهجرة تجربة مصر الرائدة في إطلاق سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع منذ ديسمبر 2016 وحتى المؤتمر الحالي مصر تستطيع بالتعليم، والذي ينطلق بالغردقة في الفترة من 17-18 ديسمبر الجاري، ويضم نخبة من أبرز علماء وخبراء مصر بالخارج والداخل؛ تطبيقًا لرؤية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجعل عام 2019 عاما للتعليم، مواكبة لخطط مصر للتنمية المستدامة مصر 2030.

وبدوره، أشاد أسامة فيصل، -وزير الدولة للشئون الخارجية بالسودان- بما تقوم به وزارة الهجرة المصرية من جهود كبيرة للاستفادة من العقول المهاجرة، بما يساهم في الإسراع من عمليات التنمية التي تطلقها مصر في كافة المستويات لرفع القوى الشاملة للدولة المصرية

بينما أعرب السفير كرّار التهامي عن تفاؤله بمؤتمر مصر تستطيع بالتعليم، مؤكدًا أن السودان لها تجربة رائدة في إطلاق «جامعة المغتربين» لتضم أبناء السودان بالخارج، بجانب الطلاب السودانيين بالداخل؛ تلافيًا لمشكلات التنسيق وغيرها

وأبدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، إعجابها بفكرة جامعة المغتربين، موضحة أنها وسيلة ناجعة للتخلص من بيروقراطية التنسيق للطلاب المغتربين، وأعربت عن تطلعها لمناقشة مثل هذه النماذج الناجحة مع علمائنا وخبرائنا؛ للوقوف على إمكانية تنفيذها وخدمة آلاف من أبناء الجيلين الثاني والثالث من المصريين بالخارج.

وتابعت وزيرة الهجرة، أن السودان له تجارب ناجحة ومهمة جدًا فيما يتعلق بالمهاجرين، وجهود الاستفادة منهم وربطهم بالوطن الأم، مؤكدة أن التعاون مع الأشقاء بالسودان فيما يتعلق بقضايا الجاليات والمهاجرين، امتداد لعلاقة متينة تربط البلدين منذ القدم، وتخدم حاضرًا أفضل لأبنائه.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الديني والتراث.. الإسلاميون المصريون نموذجا!

محمود سلطان

حديث تعديل الدستور

فراج إسماعيل

عقارات.. «بزرميط»

حسام فتحي

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» اعترافات خطيرة لمحامي ترامب عن علاقاته الجنسية
» 100 مليون دولار .. تكلفة أغلى زفاف في العالم
» معلومة هامة عن المتعافين من فيروس سي
» تخفيض سعر الدواجن المجمدة إلى 37 جنيهًا للكيلو
» «ميدو»: أتمنى تحرك الدولة في هذا الملف
» تفاصيل ضبط 5 حمير بثلاجة في شبرا الخيمة
» إعلامي مصري: «أردوغان» لديه طائرة خاصة لاختطاف المعارضين
» وفاة الكاتب الصحفي «إبراهيم سعدة»
» بث مباشر.. مباراة مانشستر يونايتد وفالنسيا
» سبب وصف صحيفة إنجليزية لـ« صلاح» بـ«الكنغر»
» بالصور.. فتحي سرور داخل محكمة دمنهور

استطلاع رأي

كيف تنظر إلى ملابس الفنانات خلال المهرجانات الفنية؟

  • فجر

    05:21 ص

  • فجر

    05:21

  • شروق

    06:50

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين
دعارة (أرشيفية)
التنمر
صورة