غدًا.. القطن يصل القاهرة لمواجهة الزمالك

12 ديسمبر 2018 - 07:07 م

تصل بعثة فريق القطن التشادى إلى القاهرة يوم الخميس المقبل، استعدادًا لمواجهة الزمالك، فى ذهاب دور الـ 32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وفور وصول الفريق التشادى إلى القاهرة ستتوجه البعثة إلى الإسكندرية للدخول فى معسكر مغلق هناك بعدما قررت الجهات الأمنية نقل مباراة الزمالك والقطن لتقام بملعب برج العرب بدلا من بتروسبورت .

ويخوض الزمالك مرانه الأخير بالقاهرة غدا الخميس ويعلن السويسرى جروس قائمة المباراة عقب التدريب قبل السفر للإسكندرية صباح الجمعة وخوض المران الأخير مساءا بملعب برج العرب الذى سيستضيف اللقاء .