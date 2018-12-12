الاتحاد السكندري يتعادل إيجابيا مع سموحة

12 ديسمبر 2018 - 07:22 م

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، نتيجة لقاء الاتحاد السكندرى أمام سموحة في المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ17 لمسابقة الدوري الممتاز.

أحرز هدف سموحة المهاجم الأثيوبي أوميد أوكيري في الدقيقة 54، وأحرز هدف زعيم الثغر رزاق سيسيه فى الدقيقة 96.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الاتحاد إلى 20 نقطة في المركز الثامن، كما ارتفع رصيد سموحة إلى 21 نقطة فى المركز السادس.

وغابت الاثارة والمتعة عن أحداث أول 45 دقيقة من عمر اللقاء، لاسيما وأن فريق سموحة كان الأكثر استحواذًا على الكرة وشن هجمة واحدة بها خطورة عن طريق محمود السيد إلا أن الهاني سليمان نجح في التصدى للكرة والحفاظ على نظافة شباكه.

كما شهد اللقاء حدوث مشادة بالأيدي بين الجماهير التى تواجدت في مدرجات زعيم الثغر، تم فض الاشتباك سريعًا بعد تدخل بعض المتواجدين.

وفى الشوط الثاني كثف سموحة هجومه على مرمى سيد البلد، ونجح الأثيوبي أوميد أوكيرى مهاجم الفريق الأزرق في إحراز هدف التقدم لفريقه بالدقيقة 54 من عمر اللقاء.

وبعد تقدم سموحة بدأ الاتحاد السكندري في البحث عن هدف التعادل وشن أكثر من هجمة خطرة عن طريق خالد قمر وبناهيني، إلا أن أبو جبل حارس المرمى كان بالمرصاد.

واستمر ضغط زعيم الثغر حتى تمكن الإفواري رزاق سيسيه من إحراز هدف التعادل لفريقه فى الوقت القاتل بالدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، ليحرم سموحة من الفوز ويقتنص نقطة التعادل للاتحاد.