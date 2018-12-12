الدفع بـ11 سيارة إسعاف لنقل المصابين بحادث سفاجا

12 ديسمبر 2018 - 07:48 م

أكدت مصادر طبية وأمنية بالبحر الأحمر، إصابة 12 راكبا جراء انقلاب أتوبيس تابع لشركة أتوبيس الوجه القبلي للسياحة والسفر بالكيلو 50 بطريق سفاجا- قنا ويحمل الأتوبيس رقم 6215 ر ج.

وأضافت المصادر أنه تم الدفع بـ11 سيارة إسعاف لموقع الحادث لنقل المصابين لمستشفى سفاجا العام لتلقي العلاج اللازم، وجارٍ التعرف على أسباب الحادث وبيانات المصابين.

وأعلن مستشفى سفاجا حالة الطوارئ لاستقبال المصابين الذي إصاباتهم ما بين كسور وجروح واشتباه ما بعد الارتجاج.