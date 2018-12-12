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الحكم على محامي ترامب السابق بالسجن لمدة 3 سنوات

عرب وعالم

ترامب ومايكل كوهين
ترامب ومايكل كوهين

وكالات - خالد الشرقاوي

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أمريكا

مايكل كوهين

محامي ترامب

أعلن القضاء الأمريكي، الحكم على المحامي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مايكل كوهين، مساء اليوم، بالسجن لمدة 3 سنوات لانتهاكات في تمويل الحملة الانتخابية، والتهرب من الضرائب والكذب على الكونجرس الأمريكي.

ويعد كوهين (52 عاما) أحد أعضاء فريق حملة ترامب الانتخابية المتهمين بخرق القانون لكنه الوحيد الذي يعد من دائرة ترامب المقربة.

وعلى مدى 12 عاما، شغل منصب نائب رئيس "منظمة ترامب" التي تضم المشاريع التجارية المرتبطة بالعقارات التابعة للرئيس الأمريكي حيث يعد المحامي أحد أهم المقربين منه.

ورافق كوهين الرئيس الأمريكي في رحلته في عالم السياسة التي شجعه على خوضها قبل أن يطرأ تحول مفاجئ على موقفه.



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