» سبب وصف صحيفة إنجليزية لـ« صلاح» بـ«الكنغر»

12 ديسمبر 2018 - 08:06 م

وصفت صحيفة «جارديان» البريطانية، النجم محمد صلاح، جناح فريق ليفربول والمنتخب الوطني، بـ«الكنغر»، وذلك بسبب سرعته ومهارته في القفز فوق جميع لاعبيي الفريق المنافس وتجاوزهم بخفة نادرة للوصول بالكرة إلى الشباك.

الصحيفة البريطانية أوضحت أن "صلاح" أصبح مستعدا للعودة والسيطرة على الموسم الحالي من دوري أبطال أوروبا، وكذلك الحصول على لقب هداف الدوري الممتاز الإنجليزي، وذلك بعد تسجيله هدف الفوز مع الريدز ضد نابولي ليقود الحمر للتأهل إلى دور الـ16 من "أوروبا".

وأشارت الصحيفة إلى أن "صلاح"، الذي بدا أنه يشعر بالضيق والهدوء في نفس الوقت، حصل على مكافأته ضد نابولي، وألمح إلى ما قد يحدث في الأشهر القليلة المقبلة.

وذكرت "جارديان" أنه بعد نصف ساعة في الطقس البارد، ظهر "صلاح" فجأة وبسرعة شديدة حاول الوصول إلى الهدف بأسلوب نطاط، وشعره يرفرف، مؤرجحا ساقيه كالكنغر.

ووفقا للصحيفة، شهدت المدرجات حالة من الترقب الشديد، لكن الشيء الوحيد الذي يعرفونه على وجه اليقين عن صلاح هو أنه مستمر في البقاء والحفاظ على الكرة وإيصالها للشباك.

وأوضحت أنه بخلاف بعض لاعبي كرة القدم، فإن "صلاح" لديه خفة تمكنه من الاستمرار في التمركز الصحيح والحفاظ على الكرة لأنه يعرف في النهاية أن اللعبة سوف تفتح، وأن قدرته على المراوغة جانبيا مع سرعته الكبيرة ستمكنه في النهاية من إحراز الهدف.

ومثل إحرازه الهدف لحظة مهمة في الدراما التي تحيط بـ"صلاح" أيضًا، بحسب "جارديان"، إذ أن بدايته هذا الموسم كانت متعثرة بعض الشيئ وواجه انتقادات واسعة، لكنه بسرعة استعاد تركيزه في الأسابيع الأخيرة، وعاد إلى عظمته بما يكفي ليكون هداف الدوري الممتاز منذ منتصف ديسمبر.

وترى "جارديان" أن "صلاح" لا يبدو أنه كان يشعر بالقلق في أي وقت ما، إذ يلعب دائماً برأسه، فيما لا يزال يمتلك هذا السحر الخلاق في قدميه، ودائما ما كان "صلاح" يصنع الفارق في الليالي الأوروبية الساحرة والصعبة في الوقت نفسه.

وفي جميع أنحاء الملعب كان "صلاح" موجودا بشكل كبير رغم الرقابة الكبيرة عليه، لكنه استطاع لمس الكرة 79 مرة، وهو عدد كبير في الواقع بالنسبة للاعب في دوره.