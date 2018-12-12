» بالصور.. فتحي سرور داخل محكمة دمنهور

12 ديسمبر 2018 - 08:10 م

شهدت محكمة جنايات دمنهور المنعقدة بمحكمة الرحمانية بالبحيرة، زحاما شديدا داخل جلسة محاكمة جناية قتل، وذلك لوجود الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق للترافع فى القضية.

قررت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار الدكتور سامح عبدالله، اليوم، حجز القضية رقم 24333 لسنة 2018، المقيدة برقم 1179 كلى دمنهور، والمتهم فيها "محمد.ع.م"، بقتل "نادى.أ.ع"، إلى جلسة 14 فبراير القادم، للنطق بالحكم.

واستمعت هيئة المحكمة، إلى مرافعة فريق الدفاع عن المتهم، برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، حيث طالب النيابة العامة باستدعاء كل من "هانى.ا، و"أنور.ا"، وخبير الإلكترونيات، لفحص صفحة المجنى عليه "نادى.أ.ع"، عبر موقع "فيسبوك"، قبل وفاته، بالإضافة لفتح المكالمات والملفات الواردة مع سالفى الذكر مع المجنى عليه.

جدير بالذكر، أن عددا كبيرا من المحامين تواجدوا داخل المحكمة لالتقاط الصور التذكارية مع رئيس مجلس الشعب الأسبق.



















