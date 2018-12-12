إحالة محامٍ للجنايات لـ«ضربه» رئيس محكمة

12 ديسمبر 2018 - 08:16 م

أحال المستشار أحمد الفولي حسين المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا، اليوم الأربعاء، "عمر . أ . م . م" وشهرته "عمر المختار"، 41 عامًا، مقيم ببندر ملوي، محام، إلى محكمة الجنايات لاتهامه بالاعتداء على "قاضي" أثناء نظر جلسة بمحكمة جنح مستأنف بندر ملوي.

تلقى مدير أمن المنيا اللواء مجدي عامر، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ملوي، بضبط "عمر. ا" محامي، بتهمة الاعتداء بالضرب على رئيس محكمة جنح مستأنف ملوي، خلال نظرة عددا من القضايا داخل محكمة جنح مستأنف ملوي.

وتضمن قرار الإحالة: أنه في يوم 27 من شهر أكتوبر الماضي، استعمل المتهم القوة والعنف مع موظف عام "رئيس محكمة جنح مستأنف بندر ملوي" وكان ذلك بالتعدي عليه بالضرب بآلة "حذاء" لحمله بغير الحق على الامتناع عن أداء أعمال وظيفته وهو إصدار أحكام قضائية بالإدانة في قضايا البناء علي أرض زراعية ولم يبلغ بذلك مقصده علي النحو المبين بالتحقيقات.

كما أهان المحامي بالقول موظفا عموميا "رئيس المحكمة" بأن نعته "بالظالم" أثناء تأدية وظيفته وحال انعقاد الجلسة العلنية داخل قاعة المحكمة على النحو المبين بالتحقيقات، وبناءا عليه فأن المتهم ارتكب الجناية وجنحها المنصوص عليها بالمواد 133، 137، 137 مكرر من قانون العقوبات، لذا تقرر إحالة القضية إلي محكمة جنايات جنوب المنيا لمعاقبة المتهم طبقا ما ورد بالاتهام سالف الذكر مع استمرار حبسه علي ذمة القضية.



