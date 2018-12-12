مونديال الأندية.. العين يتأهل لمواجهة الترجي التونسي

12 ديسمبر 2018 - 08:28 م

تأهل فريق العين الإماراتي إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، بعد الفوز على تيم ويلينجتون بركلات الترجيح 4-3، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، على ملعب هزاع بن زايد.

وانتهت الأشواط الإضافية والمباراة بتعادل الفريقين بثلاثة أهداف لمثلهما حيث تقدم ويلينجتون بثلاثية ومن ثم عاد العين بريمونتادا تاريخية.

وسجل أهدف الفريق النيوزيلندي كلا من؛ بارسيا وآرون كلافام واليتش خلال الدقائق "11، 15، 44" بينما أحرز فريق العين أهدافه عن طريق تسوكاسا شيوتاني وتونجو دومبيا وماركوس بيرج في الدقائق "45، 49، 85".

وشارك النجم المصري حسين الشحات في مباراة فريقه العين ضد ويلينجتون منذ البداية واستطاع أن يحرز ركلة الجزاء الثالثة لصالح فريقه.

وتستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة بطولة كأس العالم للأندية في النسخة الـ15 والتي بدأت اليوم الأربعاء 12 وتستمر حتى يوم 16 من الشهر الجاري ديسمبر.

وشارك فريق العين في مونديال الأندية بصفته بطلاً للنسخة الأخيرة من مسابقة الدوري الإماراتى بينما تواجد تيم ويلينجتون النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا والذي تأهل على حساب أوكلاند سيتي.

وسيلتقي العين مع فريق الترجي التونسي بطل أفريقيا وذلك يوم السبت الموافق 15 ديسمبر الساعة 6:30 بتوقيت القاهرة في ربع نهائي بطولة كأس العالم.

وسيكون الفائز من مواجهة الترجي والعين على موعد مع مباراة من العيار الثقيل مع فريق ريفر بليت الأرجنتيني بطل كأس الليبرتادوريس وذلك يوم الثلاثاء 18 من الشهر نفسه في نصف النهائي.