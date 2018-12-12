» «ميدو»: أتمنى تحرك الدولة في هذا الملف

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المصريون

المغرب،

امم افريقيا

ميدو

طالب أحمد حسام ميدو، مهاجم الزمالك والمنتخب الوطني الأسبق، المسئولين في الرياضة المصرية، بتنظيم بطولة أمم إفريقيا 2019 بعد سحب تنظيمها من الكاميرون.

وكتب «ميدو» عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر": "‏قرار تنظيم كأس الأمم الأفريقية قرار دولة..أتمنى ان نتخذ خطوة جريئة وننظم كاس الأمم الأفريقية القادمة..أتمنى أن أشاهد أجواء 2006 مرة أخرى".

وكشفت قناة الرياضية المغربية عن قرار وزير الرياضة المغربي، والذى جاء مفاجئا للجميع بعدم نية المغرب الترشح لاستضافة نهائيات أمم إفريقيا 2019.

وتراجع المغرب عن الاستضافة رغم إعلان تقرير مغربي أنه تم اللجوء لإحدى الشركات الأجنبية لإعداد ملف شامل وقوي للتقدم به أمام الاتحاد الأفريقي

يذكر أن الاتحاد الأفريقي كان قد قرر سحب التنظيم من الكاميرون بعد عدم إنجاز الملاعب والمنشآت التي ستستضيف البطولة خلال الفترة المحددة.

ومن المقرر أن يغلق باب الترشح للاستضافة في 14 من ديسمبر الجاري، لكن حتى الآن لم تتقدم أي من الدول بملفها رسميًا.


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