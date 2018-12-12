وزارة الرياضة تفتح ملف استضافة أمم أفريقيا

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الرياضة

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رسميا.. "كاف" يسحب تنظيم أمم أفريقيا 2019 من الكاميرون

المصريون

وزير الرياضة

اشرف صبحى

فتح أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ملف تنظيم مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بعد إعلان المغرب عدم التقدم بطلب لاستضافة البطولة التي تم سحب تنظيمها من الكاميرون مؤخرًا.

وبدأ وزير الرياضة اتصالاته مع هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، من أجل بحث إمكانية التقدم بطلب لاستضافة البطولة، في ظل سحبها من الكاميرون وإعلان المغرب عدم نيتها استضافتها، ورفض أغلب الدول الأفريقية تنظيم البطولة، التي تشهد تواجد 24 منتخبا للمرة الأولى.

وطالب وزير الشباب والرياضة، أبو ريدة بالتواصل مع مسئولي الكاف، قائلا «سيتم التنسيق مع اتحاد الكرة ودراسة الأمر خلال الساعات المقبلة وحسم الأمور بشأن تقديم الترشح لاستضافة البطولة».


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