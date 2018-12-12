» وفاة الكاتب الصحفي «إبراهيم سعدة»

12 ديسمبر 2018 - 08:58 م

توفي منذ قليل، الكاتب الصحفي إبراهيم سعدة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "أخبار اليوم" الأسبق.

وكان قد عاد "سعدة" إلى القاهرة سبتمبر الماضي قادمًا من سويسرا على طائرة خاصة في حالة احتضار.

يذكر أن إبراهيم سعدة، يحاكم في قضية "هدايا الأخبار"، بتهمة حصوله لغيره دون وجه حق، على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته، وأضر بأموال الجهة التي يعمل بها، بأن وافق على شراء بضائع عينية بمبالغ باهظة الثمن، لإهدائها لكبار المسئولين والشخصيات العامة بالدولة بصورة سنوية إبان رئاسته للمؤسسة، وتعمد إدراجها بميزانية المؤسسة تحت بند «تنشيط وجلب الإعلانات» وذلك خلافًا للوائح، قاصدًا من ذلك تظفير كبار المسئولين بالدولة والشخصيات العامة بمنفعة وقيمة تلك الهدايا، التي بلغت جملتها 161 مليونا و616 ألفا و368 جنيها مجاملة لهم وبدون وجه حق.



