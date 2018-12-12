ضبط سائق و5 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء

12 ديسمبر 2018 - 09:03 م

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المراكز والأقسام، القبض على سائق و5 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء بقصد الدفاع عن النفس فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

كان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كلا من المتهم "محمد.ص.ع" 18 عاما عاطل ومقيم عرايشية مصر بحوزته سلاح أبيض "مطواة" والمتهم "محمد.ال.خ" 21 عاما عاطل مقيم دائرة مركز فايد بحوزته سلاح أبيض "سكين" والمتهم "محمد.ا.ع"27 عاما عاطل مقيم أبوعطوة دائرة مركز الإسماعيلية بحوزته سلاح أبيض "خنجر" والمتهم "عبدالله.م.ال" 19 عاما سائق ومقيم دائرة مركز أبوصوير مطلوب التنفيذ عليه فى حكمين قضائيين بحوزته سلاح أبيض "مطواة" والمتهم "عمر.ا.م" 19 عاما عاطل مقيم دائرة قسم ثالث الإسماعيلية بحوزته سلاح أبيض "مطواه" والمتهم "مصطفى.ر.س"30 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز أبوصوير بحوزته سلاح أبيض "مطواه".

بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع عن النفس، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وأخطرت النيابات المختصة لتتولى التحقيقات.



