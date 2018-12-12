الملا: لتر البنزين في أوروبا يعادل 30 جنيهًا

محمد عبدالرحمن
أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول، أن سعر لتر البنزين والسولار فى الدول الأوروبية يعادل 30 جنيها مصريا، بعد تحرير أسعاره، مشيرًا إلى أن المواطن الأوروبي يفضل وسائل النقل الجماعي سواء مترو أنفاق أو غيرها عن استعمال السيارة الخاصة بهدف التوفير.
وقال "الملا"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، والمذاع على قناة "صدى البلد"، إن سعر البنزين في أمريكا أرخص من الدول الأوروبية حيث يصل متوسط السولار والبنزين في الولايات المتحدة 15 جنيها.
وأشار إلى أن تكلفة لتر السولار في السوق المصرية أكبر من تكلفة البنزين، فأكبر منتج مدعوم في مصر هو السولار لأنه المحرك الرئيسي للتجارة والصناعة والمواصلات العامة حيث يصل حجم دعم اللتر من السولار جنيهين.
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