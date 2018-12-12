تأجيل محاكمة عصابة دولية لتجارة الأقراص المخدرة والحشيش

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أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولى كساب، محاكمة عصابة دولية، بتهمة حيازة 3 ملايين قرص مخدر الكابتجون، و4 أطنان حشيش بقصد الاتجار، وحيازة أجهزة اتصالات الثريا، لجلسة 12 فبراير لاستكمال المرافعة.

عقدت الجلسة بعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب وهيثم محمود عبد الرحيم وأمانة سر وائل عبد المقصود.

وكشفت تحقيقات النيابة فى القضية رقم 4992 لسنة 2017 جنايات التجمع الأول قيام: سليمان فهد الأحمد لبنانى الجنسية، وعبد الرحمن سليمان فهد الأحمد لبنانى الجنسية، ومحمد عماد سليمان فهد الأحمد لبنانى الجنسية، وطلال منيعى سلامة سلمى مغربى الجنسية، وعلى طلال منيعى سلامة سلمى مغربى الجنسية، وعثمان فرج حميدة جبريل مغربى الجنسية، وهشام انهناه مغربى الجنسية، والدهبى العروس مغربى الجنسية، بتكوين عصابة دولية بقصد الاتجار فى جوهرين مخدرين الحشيش والمبفتالين داخل البلاد.

كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة جلب المواد المخدرة إلى داخل البلاد بدون ترخيص وبغير الأحوال المصرح بها قانونا، بالإضافة لإنتاج واستخراج جوهر الحشيش، والشروع فى إنتاج واستخراج مخدر المبفتالين بدون ترخيص، وحيازة أجهزة هواتف الثريا بدون تصريح من الجهة الإدارية.


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