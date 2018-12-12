  • الخميس 13 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:25 ص
بحث متقدم
مدرس الفلسفة

مدرس فلسفة عن فيديو "تيكا تيكا" : "كنا بنهزر"

محمد حسني مبارك

لهذا السبب.. القضاء الأوروبي رفض دعوى مبارك في تجميد أمواله

كيان

تفاصيل تشكيل كيان لدول البحر الأحمر يضم مصر والسعودية

الملا

الملا: لتر البنزين في أوروبا يعادل 30 جنيهًا

وجدي غنيم

تفاصيل الحرب المستعرة بين «وجدي غنيم» و«الجماعة الإسلامية»

القرضاوي

أول رد فعل من "القرضاوي" بعد رفع اسمه من قوائم الإنتربول

ترامب وبن سلمان

"ترامب" يؤكد دعمه لـ"بن سلمان": هو زعيم السعودية

أرشيفية

سر تأجيل صندوق النقد الشريحة الخامسة لمصر

خاشقجي

«بومبيو»: التحقيقات بشأن خاشقجي جارية وسنحاسب المتورطين

بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي

بناء الأهرامات.. السر الذي كشفه باحث روسي (حوار)

سقوط عصابة سرقة الهواتف المحمولة

قضايا وحوادث

القبض على تشكيل عصابي تخصص فى سرقة هواتف المحمول بطنطا
ارشيفية

متابعات

أخبار متعلقة
#

أستاذ طب نفسي يحذر من هذه اللعبة بعد مقتل مُعلمة

#

ميزة جديد للتعرف على الوقت الذي تقضيه أمام «فيسبوك»

#

القبض على عصابة المشغولات الذهبية بالمنصورة

#

سقوط لص الهواتف المحمولة بمحكمة شبرا

الداخلية

سرقة

ضبط

هواتف

موبايلات

تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بالاشتراك مع قطاع الأمن العام من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة .

أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة الاتصالات بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، قيام كلٍ من بيتر س. ف- 23 سنة، مُقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية "له معلومات جنائية" وأحمد م. ع- 24 سنة، مُقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة ومحمد ع. س- 26 سنة صاحب محل هواتف محمولة، مُقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة "له معلومات جنائية" ومحمود ش. م- 27 سنة، طالب مُقيم بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة ومحمد خ. ع- 19 سنة، طالب، مُقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة وأحمد ج. ع- 23 سنة، طالب مُقيم بدائرة قسم شرطة حلوان بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين - باستخدام دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" وإعادة تغليفها داخل علب مُقلدة مُطابقة للأصل وطبع رقم المسلسل الخاص بالهاتف عليها لإيهام المواطنين بأنها حديثة وبيعها عبر مواقع الإنترنت.

عقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ومديريتى أمن القاهرة والقليوبية تم ضبطهم عدا الثانى.. وبحوزتهم (39 هاتف محمول ماركات مختلفة- 54 علبة هاتف محمول - 2 جهاز لاب توب- طابعة- 2 ماكينة طباعة وتغليف- مبلغ مالى- كمية من الشواحن وسماعات الأذن المقلدة) .

بمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى وقرروا ارتكابهم 9 وقائع بذات الأسلوب بالاشتراك مع المتهم الهارب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.. جار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الديني والتراث.. الإسلاميون المصريون نموذجا!

محمود سلطان

حديث تعديل الدستور

فراج إسماعيل

عقارات.. «بزرميط»

حسام فتحي

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» اعترافات خطيرة لمحامي ترامب عن علاقاته الجنسية
» 100 مليون دولار .. تكلفة أغلى زفاف في العالم
» معلومة هامة عن المتعافين من فيروس سي
» تخفيض سعر الدواجن المجمدة إلى 37 جنيهًا للكيلو
» «ميدو»: أتمنى تحرك الدولة في هذا الملف
» تفاصيل ضبط 5 حمير بثلاجة في شبرا الخيمة
» إعلامي مصري: «أردوغان» لديه طائرة خاصة لاختطاف المعارضين
» وفاة الكاتب الصحفي «إبراهيم سعدة»
» بث مباشر.. مباراة مانشستر يونايتد وفالنسيا
» سبب وصف صحيفة إنجليزية لـ« صلاح» بـ«الكنغر»
» بالصور.. فتحي سرور داخل محكمة دمنهور

استطلاع رأي

كيف تنظر إلى ملابس الفنانات خلال المهرجانات الفنية؟

  • فجر

    05:21 ص

  • فجر

    05:21

  • شروق

    06:50

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين
دعارة (أرشيفية)
التنمر
صورة