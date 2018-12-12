سقوط عصابة سرقة الهواتف المحمولة

12 ديسمبر 2018 - 09:15 م

تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بالاشتراك مع قطاع الأمن العام من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة .

أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة الاتصالات بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، قيام كلٍ من بيتر س. ف- 23 سنة، مُقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية "له معلومات جنائية" وأحمد م. ع- 24 سنة، مُقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة ومحمد ع. س- 26 سنة صاحب محل هواتف محمولة، مُقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة "له معلومات جنائية" ومحمود ش. م- 27 سنة، طالب مُقيم بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة ومحمد خ. ع- 19 سنة، طالب، مُقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة وأحمد ج. ع- 23 سنة، طالب مُقيم بدائرة قسم شرطة حلوان بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين - باستخدام دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" وإعادة تغليفها داخل علب مُقلدة مُطابقة للأصل وطبع رقم المسلسل الخاص بالهاتف عليها لإيهام المواطنين بأنها حديثة وبيعها عبر مواقع الإنترنت.

عقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ومديريتى أمن القاهرة والقليوبية تم ضبطهم عدا الثانى.. وبحوزتهم (39 هاتف محمول ماركات مختلفة- 54 علبة هاتف محمول - 2 جهاز لاب توب- طابعة- 2 ماكينة طباعة وتغليف- مبلغ مالى- كمية من الشواحن وسماعات الأذن المقلدة) .

بمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى وقرروا ارتكابهم 9 وقائع بذات الأسلوب بالاشتراك مع المتهم الهارب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.. جار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.



