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أول تعليق من «نيكول سابا» على فستان الـ200 مليون جنيه

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نيكول سابا علي إنستجرام
نيكول سابا

خالد الشرقاوي

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فستان

نيكول سابا

هاني البحيري

علقت الفنانة اللبنانية نيكول سابا على فستان الزفاف الذي ارتدته مؤخرًا، في ديفليه مصمم الأزياء هاني البحيري، والذي بلغ سعره 200 مليون جنيه.

ونشرت "نيكول" مقطع فيديو لها من العرض عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "غريب الإحساس لما الواحدة تلبس فستان فرح لتاني مرة".

وكانت نيكول سابا تألقت بفستان زفاف تخطى ثمنه الـ200 مليون جنيه، مرصع بمئات القطع من الألماس الحر، في ختام الديفيليه العاشر لمصمم الأزياء الشهير هاني البحيري، الذي ضم أحدث السواريهات وفساتين الزفاف لشتاء وخريف 2019.



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