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100 مليون دولار .. تكلفة أغلى زفاف في العالم

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شاهد.. أغلي حفل زفاف في الهند
شاهد.. أغلي حفل زفاف في الهند

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تابع العالم أخبار أغلى حفل زفاف يقام في الهند، لابنة أغنى رجل في البلاد، وذلك من الصور التي انتشرت عن حفلات أسطورية بحضور نجوم الفن والسياسة والأعمال من مختلف أنحاء العالم، وكل ذلك قبل أن ينطلق حفل الزفاف الرسمي، الأربعاء.

ويحتفل أغنى رجال الهند، موكيش أمباني، بزفاف ابنته إيشا (27 عاما) من رجل الأعمال أناند بيرامال (33 عاما)، بمجموعة من الاحتفالات والفعاليات التي تستمر لـ 5 أيام، وتقام في مدينتين، بتكلفة وصلت إلى 100 مليون دولار، وفق ما ذكر موقع "بلومبرغ".

وقدرت العديد من التقارير ووسائل الإعلام ثروة رئيس شركة "ريلاينس إنداستريز"، أمباني، بمبلغ يتراوح بين 41,5 و47 مليار دولار، حسبما ذكرت "سكاي نيوز".

وبدأت احتفالات ما قبل الزواج (وهي احتفالات تسبق حفل الزفاف الرسمي)، في مدينة أودايبور، بحضور عدد من مشاهير العالم، منهم المرشحة السابقة لرئاسة أميركا هيلاري كلينتون، والممثلة الهندية بريانكا تشوبرا وزوجها المغني والممثل الأميركي الشاب نيك جوناس.

وضمت قائمة المدعوين أيضا، مؤسسة موقع "هافينغتون بوست" الشهير، أريانا هافينغتون، والرئيس التنفيذي لشركة "توينتي فيرست سينتشوري فوكس"، جيمس مردوخ، ولاعب الكريكت المخضرم ساشين تندولكار.

كما حضر الفعاليات عدد من نجوم بوليوود، منهم الممثلة ديبيكا بادوكون وزوجها الممثل رانفير سينغ، حسب ما ذكر موقع صحيفة "ديلي ميل".

وكانت مظاهر البذخ المتعلقة بالزفاف واضحة منذ اللحظة التي استلم فيها المدعوون دعواتهم، التي جاءت في علب مطلية بالذهب من طراز ماركة "دولشي أند غابانا" العالمية، ومزينة بالورود.

وانطلقت احتفالات ما قبل الزفاف بمدينة أودايبور، بعرض غنائي راقص قامت به أسرة العروسين، وهو طقس تقليدي في الهند، ثم أحيت المغنية العالمية بيونسيه حفلا خاصا لمدة 45 دقيقة، بحضور والديها أيضا، وقد ذكرت تقارير إعلامية أنها تقاضت 6 ملايين دولار لإحياء الحفل.

وأقامت العائلة الاحتفالات في موقعين بالمدينة المعروفة ببحيراتها، وهما فندق "أوباروي أوديفيلاز أوديبور" (5 نجوم)، وقصر يعود للقرن الثامن عشر، كما أقيم حفل "برانش" (وهي الوجبة ما بين الفطور والغداء) في فندق فخم آخر.

أما حفل الزفاف الرسمي، فسيقام في المبنى الخاص بأسرة أمباني في مومباي، والمكون من 27 طابقا، والذي يعمل فيه 600 شخص على مدار الساعة.

وتم تزيين الشارع المؤدي إلى المبنى بأكمله بالورود والزينة والإضاءة المميزة.


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