الأهلي المصري الأفضل أداءاً في المجالات القانونية بإفريقيا لعام 2018

في إنجاز جديد لفريق العمل بأكبر البنوك المصرية، تم اختيار المجموعة القانونية بالبنك الأهلي المصري ضمن قائمة GC Powerlist لأقوي المجموعات القانونية تأثيراً علي مستوي قارة أفريقيا وذلك بالتعاون مع نقابة المحامين الدولية "IBA "، وهو التقييم الذي يسلط الضوء علي أكثر فرق العمل القانونية تأثيراً داخل المؤسسات على مستوي قارة أفريقيا لعام 2018.

وقد تم تسليم الجوائز وشهادات التكريم في حفل أقيم بمدينة لندن حيث تسلم شهادة التكريم دينا السعدني وسعد ثروت كممثلين شابين عن المجموعة القانونية بالبنك الأهلي المصري، في تأكيد من البنك علي الاهتمام بالكوادر الشابة الواعدة.

ومن جانبه اعرب هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري عن سعادته بهذا التكريم الذي يعكس كفاءة فريق عمل المجموعة القانونية بالبنك ويعكس أيضا قدرته على تطبيق الوسائل والأساليب القانونية الحديثة التي تواكب التطور العالمي في هذا المجال والمطبق في المؤسسات المالية والمصرفية الكبرى ويؤكد أيضا على ثقة وتقدير المؤسسات الدولية بمختلف تخصصاتها للبنك الأهلي المصري كأحد أعمدة الاقتصاد المصري، وأكد على اهتمام البنك المستمر بالعنصر البشري إيمانا منه بأهمية هذا العنصر في خدمة خطط البنك وأهدافه والذي دائما ما يوليه البنك الاهتمام الأكبر حيث يهتم البنك باختيار العاملين به بعناية شديدة وعلى أسس ومعايير علمية دقيقة ويمنحهم البرامج التدريبية المتخصصة في كافة المجالات المتعلقة بالعمل المصرفي.

وعن التكريم تحدث أشرف شعبان رئيس المجموعة القانونية بالبنك موجهاً شكره و تقديره لفريق عمل المجموعة القانونية، مؤكدا فخره واعتزازه بفريق العمل القانوني بالبنك الأهلي المصري وأكد على أن حصول البنك الأهلي المصري علي هذا التكريم يعد بمثابة اعتراف دولي على تميز البنك الأهلي المصري في المجالات القانونية وكونه أكبر مؤسسة مالية في مصر وواحد من أكبر تلك المؤسسات في أفريقيا والشرق الأوسط حيث يضم فريق عمل قانوني متميز ، مضيفا الي أن تلك القائمة تعمل علي اختيار أكثر فرق العمل القانونية تأثيرا في المؤسسات الأفريقية الكبرى ممن لهم دور محوري في تطوير وابتكار حلول غير تقليدية للقضايا ومشكلات العمل المعقدة وتكوين هياكل مبتكرة لضمان إستمرار و تطور الأعمال وتقديم المساهمات القانونية التي تساهم في تنمية وازدهار البيئة القانونية، وأكد علي قيام الفريق القانوني بالبنك بتقديم المشورة بشأن المعاملات الكبرى التي تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات خاصة فى مجال ادارة القروض المشتركة التى يقوم البنك الاهلى بإدارتها وكذا معالجة المسائل القانونية للشركات التابعة للبنك وفروعه ووحداته في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في قارة أفريقيا والإمارات العربية المتحدة والصين والولايات المتحدة وأوروبا إضافة إلى التعامل بحرفية مع السلطات القضائية المختلفة واللوائح التنظيمية داخل وخارج مصر، مثل هيئة السلوك المالي والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة وكذا مراجعة الاتفاقيات والوثائق الخاصة بالمشاريع الكبرى مثل التمويل والاستحواذ الدولي، بالإضافة إلي عمل المستشارين القانونين بالبنك كأعضاء في لجان توجيه مختلفة داخل وخارج مصرفنا لضمان أن المشروعات الجارية علي المدي الطويل بشكل صحيح.