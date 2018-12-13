» ميريام فارس بعد مرضها الخطير: شعرت بالرعب والانهيار

13 ديسمبر 2018 - 06:03 ص

أصدرت المطربة اللبنانية ميريام فارس بيانا كشفت فيه عن أسباب اختفائها الفترة الماضية ، مؤكدة أنها عادت بسبب الجمهور .



وقالت في بيان عبر صفحتها على "انستجرام" : "شعرت بالخوف والانهيار وذلك جعلني أبتعد لكني عدت من أجلكم أنتم".



وتابعت: "استمتعوا بحياتهم وكل لحظة فيها و يجب أن تؤمنوا دائمًا أن أسوأ الأوقات هي حسب إرادة الله من أجل مصلحتك الخاصة، وسوف يرشدك إلى اجتيازها".



وكانت شائعات انتشرت حول إصابة ميريام فارس بمرض السرطان قبل أن تصدر بيانا تؤكد فيه أنها مصابة بمرض آخر.



