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الكشف عن الصفقة الإفريقية المدوية التي أنهاها الأهلي

الرياضة

الأهلي
الأهلي

أحمد عادل شعبان

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الاهلى

صفقة إفريقية

كشف الكاتب الصحفي الرياضي أبو المعاطي زكي تفاصيل الصفقة الإفريقية القوية التي أعلن عنها عدد من الإعلاميين المقربيين لمجلس إدارة الأهلي وعلى رأسهم الإعلامي أحمد شوبير .

وقال "زكي" في برنامجه "نجم الجماهير" المذاع على قناته بـ"يوتيوب" : "النجم الأفريقي المقصود هو جيرالدو - مهاجم فريق أول أغسطس الأنجولي - وقد أنهى الكابتن محمد فضل - مدير التعاقدات السابق - الصفقة منذ فترة وكانت تتبقى بعض الأمور.

وأضاف: "الأهلي تواصل مع نجميه السابقين جلبيرتو وفلافيو لإبداء الرأي في اللاعب وأظن أن الأمور انتهت".

فيما قال الإعلامي سيف زاهر أن الكابتن عدلي القيعي - المشرف العام على إدارة التعاقدات بالأهلي - طار إلى أنجولا لإنهاء التعاقد مع اللاعب وإحضاره.

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