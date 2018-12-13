شاب يقتل شقيقته بأبشع طريقة ممكنة

13 ديسمبر 2018 - 08:50 ص

أمرت نيابة إمبابة بحبس شاب قام بقتل شقيقته بمساعدة عمه وذلك بعد تغيبها عن المنزل عدة أيام دون معرفة مكانها.



اعترف المتهم بارتكاب الواقعة بمشاركة عمه بعد مواجهتهما بإصابات الفتاة ووفاتها، وأقرا بأنهما حاولا معاقبة الفتاة على تركها المنزل فماتت جراء الضرب والصعق بالكهرباء.



البداية عندما تلقى اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارا من مستشفى إمبابة العام بوصول فتاة تبلغ من العمر 20 عاما مصابة بحروق متفرقة بالجسد وادعاء أسرتها بإصابتها بصاعق كهربائي واشتباه الأطباء في الوفاة جنائيا، تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.



وتبين من التحريات أن الفتاة قامت بترك منزل أسرتها لفترة وعند عودتها قام شقيقها وعمها بسؤالها عن مكان تواجدها وانهالا عليها بالضرب ثم قاما بصعقها بالكهرباء في أنحاء متفرقة من الجسد حتى فقدت الوعي فحملاها إلى المستشفى مدعين إصابتها بصاعق كهربائي إلا أن اشتبه الأطباء في الوفاة كشف الجريمة، تم القبض على شقيق الفتاة وعمها، وأمرت النيابة بحبسهما على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما.

