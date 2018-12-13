محامِ يشنق نفسه بحلوان

13 ديسمبر 2018 - 08:54 ص

أقدم محامِ على شنق نفسه بغرفة نومه بحلوان بسبب مروره بضائقة مالية .



تلقى قسم شرطة حلوان، إخطارا من مستشفى النصر، بوصول جثة محام، على الفور انتقل رجال المباحث، والفحص تبين أن الجثة لـ "عصام.ع" 38 سنة، محام.



وكشفت التحريات الأولية أن المحامى شنق نفسه بحبل داخل غرفة نومه، وأن سبب إقدامه على الانتحار هو مروره بضائقة مالية، وأنه لا توجد شبهة جنائية.



تحرر المحضر اللازم، وأحيل للنيابة التي أمرت بالكشف الطبي على الجثة لبيان سبب الوفاة، وإعداد تقرير بها، وصرحت بدفنها.

