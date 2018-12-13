البنوك الأعلى والأقل سعراً للدولار

محمد الخرو
يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 13 ديسمبر.
وسجل سعر صرف الدولار 17.89 جنيها كأعلى سعر للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي.
بينما سجل ، 17.88 جنيها في البنك الأهلي المصري، كأقل سعر للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
17.79 جنيه للشراء
17.89 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك القاهرة
17.86 جنيه للشراء
17.96 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك كريدى أجريكول
17.86 جنيه للشراء
17.96 جنيه للبيع
سعر الدولار في البنك التجارى الدولي
17.86 جنيه للشراء
17.96 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
17.86 جنيه للشراء
17.96 جنيه للبيع
عصر02:40 م
فجر
05:21
شروق
06:50
ظهر
11:54
عصر
14:40
مغرب
16:58
عشاء
18:28