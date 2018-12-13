أول قداس لبابا الفاتيكان في الإمارات.. فبراير المقبل

13 ديسمبر 2018 - 09:23 ص

كشف برنامج زيارة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان المقررة إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، أنه سيقيم أول قداس في شبه الجزيرة العربية في فبراير المقبل.

وأظهر برنامج الزيارة أن البابا سيعقد في جامع الشيخ زايد الكبير، اجتماعا مغلقا مع أعضاء مجلس حكماء المسلمين.

ومن المقرر وفق برنامج الزيارة أن البابا سيزور أيضا جامع الشيخ زايد الكبير، بالإضافة إلى إقامة القداس داخل أحد ملاعب مدينة زايد الرياضية في اليوم الأخير من رحلته.

ويعتبر البابا فرنسيس أول بابا يزور شبه الجزيرة العربية، التي ستشهد إقامة قداس للمرة الأولى في مكان مفتوح داخل الإمارات، والتي يقيم فيها نحو مليون مسيحي كاثوليكي جميعهم من خارج الإمارات.

يذكر أنه يسمح للمسيحيين في كل من الإمارات والكويت بممارسة شعائرهم داخل الكنائس أو المجمعات الكنسية أو في أماكن أخرى بشرط الحصول على تصاريح بإقامة تلك الشعائر.

وكان البابا قد زار من قبل مساجد في دول إسلامية مثل تركيا والأردن ومصر وبنجلاديش وأذربيجان وفلسطين، مستغلا تلك الرحلات في الدعوة للحوار بين الأديان وإدانة العنف.

وتأتي الزيارة، "تلبية لدعوة الكنيسة الكاثوليكية في الإمارات"، حيث رحبت الإمارات بزيارة البابا الرسمية.

وكانت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) قد نقلت عن عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي، تأكيد "اهتمام بلاده بهذه الزيارة التاريخية".

من ناحية أخري أعلن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، نيته زيارة المملكة العربية السعودية في وقت قريب، ولكنه لم يتحدد بعد، قائلًا: الزيارة ستكون في الوقت المناسب".

وقال بابا الأقباط في مصر، إن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، مُنفتح الذهن ولديه رؤية حديثة للحياة، مُضيفًا "وهذا شيء مُفرح لنا".

وتحدث البابا تواضروس في حوار صحفي عن العلاقات السعودية المصرية، مؤكدًا أن البلدين مرتبطان بمصير واحد وعلاقتهما التاريخية طويلة مع بعضهما تعطيهما دورًا قويًا في منطقة الشرق الأوسط.