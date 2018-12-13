  • الخميس 13 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر02:02 م
بحث متقدم
القرموطي

القرموطي: أنا وزملائي بقينا زي "خيل الحكومة"

صورة الخبر

970 قنبلة وصاروخا أمريكيا تتسبب فى إصابة 600% بالسرطان

صلاة الجنازة على سعدة

المئات يؤدون صلاة الجنازة على "سعدة" فى عمر مكرم

القوات ابلمسلحة

القوات المسلحة توفر 6 آلاف مقعد لطلاب المدارس

المجنى عليهما

تفاصيل مقتل قبطيين رميًا بالرصاص أمام كنيسة

بعد تقطيع فتاة.. " تعبنا من أكل لحوم البشر"

بعد تقطيع فتاة.. "تعبنا من أكل لحوم البشر"

الحلفاوي

هذه أول قراراتي لو كنت مسئولا عن الرياضة فى مصر

صورة الخبر

ديلي ميل: بالصور.. 100 جلدة لمغتصب طفلة

صلاح

كفيف يحتفل بهدف "صلاح" فى مدرجات "آنفيلد"

السيسي يصدر قرار جمهورى

الرئيس يصدر قرارين جمهوريين.. تعرف عليهما

أول قداس لبابا الفاتيكان في الإمارات.. فبراير المقبل

عرب وعالم

أول قداس لبابا الفاتيكان في الإمارات.. فبراير المقبل
أول قداس لبابا الفاتيكان في الإمارات.. فبراير المقبل

عبد القادر وحيد ووكالات

أخبار متعلقة
#

بابا الفاتيكان يزور الإمارات فبراير المقبل

#

الكشف عن مكان بناء أول كنيسة في السعودية

#

«الشحات» يُزين قائمة العين بمونديال الأندية

#

زيارة تاريخية لبابا الفاتيكان للإمارات

الامارات

بابا الفاتيكان

فبراير المقبل

كشف برنامج زيارة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان المقررة إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، أنه سيقيم أول قداس في شبه الجزيرة العربية في فبراير المقبل.

وأظهر برنامج الزيارة أن البابا سيعقد في جامع الشيخ زايد الكبير، اجتماعا مغلقا مع أعضاء مجلس حكماء المسلمين.

ومن المقرر وفق برنامج الزيارة أن البابا سيزور أيضا جامع الشيخ زايد الكبير، بالإضافة إلى إقامة القداس داخل أحد ملاعب مدينة زايد الرياضية في اليوم الأخير من رحلته.

ويعتبر البابا فرنسيس أول بابا يزور شبه الجزيرة العربية، التي ستشهد إقامة قداس للمرة الأولى في مكان مفتوح داخل الإمارات، والتي يقيم فيها نحو مليون مسيحي كاثوليكي جميعهم من خارج الإمارات.

يذكر أنه يسمح للمسيحيين في كل من الإمارات والكويت بممارسة شعائرهم داخل الكنائس أو المجمعات الكنسية أو في أماكن أخرى بشرط الحصول على تصاريح بإقامة تلك الشعائر.

وكان البابا قد زار من قبل مساجد في دول إسلامية مثل تركيا والأردن ومصر وبنجلاديش وأذربيجان وفلسطين، مستغلا تلك الرحلات في الدعوة للحوار بين الأديان وإدانة العنف.

وتأتي الزيارة، "تلبية لدعوة الكنيسة الكاثوليكية في الإمارات"، حيث رحبت الإمارات بزيارة البابا الرسمية.

وكانت  وكالة الأنباء الإماراتية (وام) قد نقلت عن عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي، تأكيد "اهتمام بلاده بهذه الزيارة التاريخية".

من ناحية أخري أعلن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، نيته زيارة المملكة العربية السعودية في وقت قريب، ولكنه لم يتحدد بعد، قائلًا: الزيارة ستكون في الوقت المناسب".

وقال بابا الأقباط في مصر، إن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، مُنفتح الذهن ولديه رؤية حديثة للحياة، مُضيفًا "وهذا شيء مُفرح لنا".

وتحدث البابا تواضروس في حوار صحفي عن العلاقات السعودية المصرية، مؤكدًا أن البلدين مرتبطان بمصير واحد وعلاقتهما التاريخية طويلة مع بعضهما تعطيهما دورًا قويًا في منطقة الشرق الأوسط.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الديني والتراث.. الإسلاميون المصريون نموذجا!

محمود سلطان

حديث تعديل الدستور

فراج إسماعيل

عقارات.. «بزرميط»

حسام فتحي

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» تعليق نيكول سابا على فستان الـ 200 مليون جنيه
» خطيبة "مارادونا" تطرده من المنزل تعرف على السبب
» بالصور.. اكتشاف مقبرة فرعونية بأسوان
» بالصور.. فندق سقفه من الذهب بتكلفة 700 مليون دولار
» مقتل 15 مسلحًا فى غارات جوية أمريكية بأفغانستان
» تفسير رؤية سورة المائدة والأنعام
» يسرا وخالد سليم وزكى بدر يحضرون جنازة "سعدة"
» اعترافات قاتل طليقته: "مش هستحمل أشوفها مع غيرى"
» فى ذكرى رحيلها.. هل تزوجت «زبيدة» بـ«حليم»؟
» «نمر» يقتل «راهب» أثناء ممارسته عبادة التأمل
» "سيد البلد" يعلن موافقة "شيكابالا" للانضمام له

استطلاع رأي

كيف تنظر إلى ملابس الفنانات خلال المهرجانات الفنية؟

  • عصر

    02:40 م

  • فجر

    05:21

  • شروق

    06:50

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين
دعارة (أرشيفية)
التنمر
صورة