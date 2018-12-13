  • الخميس 13 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر02:02 م
بحث متقدم
القرموطي

القرموطي: أنا وزملائي بقينا زي "خيل الحكومة"

صورة الخبر

970 قنبلة وصاروخا أمريكيا تتسبب فى إصابة 600% بالسرطان

صلاة الجنازة على سعدة

المئات يؤدون صلاة الجنازة على "سعدة" فى عمر مكرم

القوات ابلمسلحة

القوات المسلحة توفر 6 آلاف مقعد لطلاب المدارس

المجنى عليهما

تفاصيل مقتل قبطيين رميًا بالرصاص أمام كنيسة

بعد تقطيع فتاة.. " تعبنا من أكل لحوم البشر"

بعد تقطيع فتاة.. "تعبنا من أكل لحوم البشر"

الحلفاوي

هذه أول قراراتي لو كنت مسئولا عن الرياضة فى مصر

صورة الخبر

ديلي ميل: بالصور.. 100 جلدة لمغتصب طفلة

صلاح

كفيف يحتفل بهدف "صلاح" فى مدرجات "آنفيلد"

السيسي يصدر قرار جمهورى

الرئيس يصدر قرارين جمهوريين.. تعرف عليهما

مقتل شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال فى القدس

عرب وعالم

مقتل شاب فلسطيني برصاص الاحتلال شرقي القدس
مقتل شاب فلسطيني برصاص الاحتلال شرقي القدس

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

أمن المنيا يكشف غموض مقتل شاب بطلق ناري

#

مشاجرة دموية بين عائلتين في إمبابة

#

عامل يعاكس فتاة ويقتل شقيقها في كرداسة

#

مقتل شاب وإصابة 2 آخرين في مشاجرة بالأسلحة النارية

قتل شاب فلسطيني فجر اليوم الخميس، بعد إطلاق القوات الإسرائيلية النار عليه في شارع الواد بالقدس القديمة بحجة تنفيذ عملية طعن.

وأفادت وكالة "معا" بأن القوات الإسرائيلية أصابت شابا بجروح خطيرة، حيث سمع شهود عيان إطلاقا كثيفا للرصاص عند حوالي الساعة الخامسة فجرا، وفيما بعد أعلن عن وفاته.

وأضافت أن الشرطة والمخابرات والضباط انتشروا في كافة شوارع القدس القديمة وأغلقوا محطيها بالكامل، كما منعوا دخول المصلين إلى الأقصى لأداء صلاة الفجر.

وأوضحت مراسلتنا أن شابة فلسطينية كانت في مكان الحادث أصيبت بجروح، جعلت الشرطة تشك في أنها منفذة العملية، وبعد التثبت اتضح أن المنفذ شاب.

من جهتها قالت السلطات الإسرائيلية إن الشاب طعن اثنين من عناصر الشرطة المتواجدة في شارع الواد، أحدهما مجندة، وصفت إصابتها بالمتوسطة ومجند بالطفيفة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الديني والتراث.. الإسلاميون المصريون نموذجا!

محمود سلطان

حديث تعديل الدستور

فراج إسماعيل

عقارات.. «بزرميط»

حسام فتحي

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» تعليق نيكول سابا على فستان الـ 200 مليون جنيه
» خطيبة "مارادونا" تطرده من المنزل تعرف على السبب
» بالصور.. اكتشاف مقبرة فرعونية بأسوان
» بالصور.. فندق سقفه من الذهب بتكلفة 700 مليون دولار
» مقتل 15 مسلحًا فى غارات جوية أمريكية بأفغانستان
» تفسير رؤية سورة المائدة والأنعام
» يسرا وخالد سليم وزكى بدر يحضرون جنازة "سعدة"
» اعترافات قاتل طليقته: "مش هستحمل أشوفها مع غيرى"
» فى ذكرى رحيلها.. هل تزوجت «زبيدة» بـ«حليم»؟
» «نمر» يقتل «راهب» أثناء ممارسته عبادة التأمل
» "سيد البلد" يعلن موافقة "شيكابالا" للانضمام له

استطلاع رأي

كيف تنظر إلى ملابس الفنانات خلال المهرجانات الفنية؟

  • عصر

    02:40 م

  • فجر

    05:21

  • شروق

    06:50

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين
دعارة (أرشيفية)
التنمر
صورة