تفاصيل هروب 18 قياديًا داعشيًا من السجن

13 ديسمبر 2018 - 09:41 ص

تمكن 18 سجينًا من قادة تنظيم داعش الإرهاب من الهروب من سجن سوسة بمحافظة السليمانية في إقليم كردستان شمال شرقي البلاد.

وأضافت مصادر أمنية عراقية لـ"سكاي نيوز": قوات الأمن الكردية ألقت القبض على 10 من السجناء، فيما لا يزال 8 آخرين هاربين وجارٍ البحث عنهم.

وسجن سوسة، الواقع في منطقة جمجمال بالسليمانية، هو أحد السجون النموذجية الذى يقع على بعد 60 كم غربي محافظة السليمانية.

ويضم السجن عددًا من السجناء المدانون بقضايا إرهابية وجنائية، وغالبيتهم من قادة داعش، حيث يقضى البعض منهم عقوبات تصل إلى 20 عامًا.