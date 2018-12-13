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سقوط مقاتلة أمريكية فى المحيط الهادى

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سقوط مقاتلة أمريكية في مياه الخليج
سقوط مقاتلة أمريكية في مياه الخليج

وكالات- الدويني فولي

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مايك بومبيو

ذكر تقرير عسكري أمريكي، اليوم الخميس، أن مقاتلة أمريكية من نوع "هوكر هانتر" سقطت في المحيط الهادئ قبالة جزيرة ساند(هونولولو).

وأشار التقرير العسكري الصادر عن القيادة الجوية للحرس الوطني الأمريكي في هاواي أن المقاتلة الأمريكية كانت تجري تدريبات جوية فوق المحيط الهادئ.

وتسببت الأعطال الفنية إلى خلل في المقاتلة ما أدى إلى سقوطها في المياه وتم نقل الطيار إلى المستشفى.

وأفادت القيادة الجوية أن الطيار أصيب بجروح خفيفة واستطاع الخروج من الطائرة عبر كبسولة الطوارئ.

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