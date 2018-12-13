هذا هو العدد الحقيقى للعاملين بحقل ظهر

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وكالات- حنان حمدتو

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كشف المهندس طارق الملا، وزير البترول، عن أن عدد العاملين في حقل ظهر العملاق القريب من سواحل بورسعيد هو 15 ألف عامل.

وأضاف الملا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد" أن حقل ظهر ساهم بصورة كبير في اكتساب المهندسين والعمال والفنيين خبرة كبيرة في مجال إنتاج الغاز الطبيعي.

وقال إن مدينة بورسعيد تتحدث عن مشروع حقل ظهر العملاق وسط مشاركة مجتمعية للمشروع مع أهالي مدينة بورسعيد في المنطقة التي يقع فيها المشروع.

واكد أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من إنتاج الغاز الطبيعي منذ سبتمبر الماضي بعد دخول حقل ظهر في مجال الإنتاج، موضحًا أن الغاز الطبيعي يدخل في استخدامات المصانع والكهرباء والاستخدام المنزلي وغيرها من الأمور الحيوية الأخرى.

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