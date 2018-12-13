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كيف يعامل طبيب مرضى السرطان فى معهد أورام دمنهور؟

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صورة من الفيديو

إيمان هاني

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دمنهور

النهار

تامر أمين

معهد اورام


عرض الإعلامي تامر أمين، مقطع فيديو، يرصد إهمال طبيب بمعهد أورام دمنهور ورفضه الكشف على مرضى السرطان المترددين على المعهد بالبحيرة.

وروت سماح على، صاحبة فيديو واقعة الإهمال الطبي بمعهد أورام دمنهور خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامجه " آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار"، تفاصيل الواقعة، قائلة إن أحد الأطباء تأخر على المرضى بسبب حديثه مع أصدقائه على الهاتف وتجاهل المرضى.

وتابعت أن الطبيب تعدى على جميع المرضى لفظيًا، مستكملة: "مريض منهم لطم على وجهه وقال أنا تعبت ومفيش حد بيهتم بينا". ولفتت إلى أنها مريضة سرطان، مشيرة إلى أن هذه الواقعة ليست الواقعة الأولى في تاريخ معهد أورام دمنهور بمحافظة البحيرة.


شاهد الفيديو..

 https://www.youtube.com/watch?v=qrZsO0ceNec

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