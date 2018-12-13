التخطيط تكشف عن حصيلة مشروعات التنمية خلال 90 يوما من العام المالى

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متابعات حنان حمدتو

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أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، عن عدد المشروعات التنموية التى انتهت منها الحكومة خلال الربع الأول من العام المالى 2018-2019، وهى  490 مشروعًا تنمويًا بتكلفة استثمارية كلية تقدر بحوالى 27.2 مليار جنيه، وذلك فى 13 قطاعًا موزعة على كافة محافظات الجمهورية.

وأشارت وزيرة التخطيط  فى بيان لها إلى أنه يأتى من ضمن تلك المشروعات عدد 238 مشروعا للصحة والتعليم بتكلفة استثمارية كلية تقدر بحوالي 1.6 مليار جنيه، فضلا عن 164 مشروعا فى محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية بتكلفة استثمارية كلية تقدر بحوالي 12 مليار جنيه، موضحة أن برنامج عمل الحكومة أعطى أولوية قصوى للارتقاء بجودة الحياة لتحسين مستوى معيشة المواطنين خاصة فى المناطق الأكثر احتياجا، مؤكدة على ضرورة إعطاء دفعة ملحوظة للاستثمارات العامة فى كل المجالات.

 

 

 

 

ويضم قطاع الشباب والرياضة خمسة مشروعات بتكلفة تقدر بحوالى 101 مليون جنيه وهى مشروعات تطوير مراكز الشباب بالقرى الأكثر احتياجا والذى بدأ فى يوليو 2017 وتم الانتهاء منه فى أغسطس 2018 بتكلفة كلية 11.2 مليون جنيه بقنا وسوهاج، كما يتضمن القطاع مشروع استكمال إنشاء ملاعب وتطوير مراكز الشباب والذى بدأ فى نوفمبر 2015 وانتهى فى سبتمبر 2018 بتكلفة تقدر بحوالى 61.8 مليون جنيه بالمعادى الجديدة، بولاق، منشية البكري، وأبو سمبل، كذلك مشروع استكمال وإنشاء حمامات السباحة بمراكز الشباب والذى بدأ فى أبريل 2017 وتم الانتهاء منه فى سبتمبر 2018 بتكلفة كلية 5.3 مليون جنيه بمحافظة المنيا ملوى.

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