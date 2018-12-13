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الخارجية تكشف موعد اللقاء المقبل لدول مشاطئة البحر الأحمر بالقاهرة

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وكالات- حنان حمدتو

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قال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية فى بيان صحفى، إن الاجتماع المقبل للدول الأفريقية والعربية المشاطئة للبحر الأحمر بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، سيكون فى القاهرة لاستكمال  مناقشة تفعيل التعاون فيما بينهم فى كل المجالات.

وجاء ذلك خلال أولى الجلسات بالأمس التابعة لسلسلة  الاجتماعات المقبلة التى تهدف إلى بحث التعاون وتعزيز التنسيق المشترك بين الدول الأفريقية والعربية المشاطئة للبحر الأحمر، باعتباره شريانًا مائيًا مهما  في مجال التجارة والمواصلات الدولية، مشيرًا إلى أن مصر كانت قد استضافت الاجتماع الأول للدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر يومى 11 و12 ديسمبر 2017.

وأكد وزير الخارجية سامح شكرى خلال الاجتماع على أهمية تعزيز التعاون والتكامُل الاقتصادي بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر في كل المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، منوها بوجود العديد من فرص التعاون بين دول المنطقة، التي تتطلع مصر إلى استثمارها من أجل غدٍ أفضل لشعوب المنطقة.

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