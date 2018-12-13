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«البرعي»: لا بد أن يعلم الشعب حقيقة أموال «مبارك»

الحياة السياسية

مبارك
مبارك

عمرو محمد

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تعجب المحامي الحقوقي نجاد البرعي، من عدم مصارحة الحكومة للشعب بأموال مبارك داخل وخارج مصر.

وقال في تغريدة بـ"تويتر": "عيب ألا تصدر الحكومة بيانا عن أموال مبارك في الخارج والمجهودات التي تبذلها لاستردادها".

وتابع: "نسمع عن أن سويسرا تجمد أموالا بالملايين وأن محكمة أوروبية رفضت طلب الرئيس الأسبق بإنهاء تجميد أمواله".

وطالب الحكومة بمصارحة الشعب عن أموال مبارك قائلاً: "لابد للناس أن تعرف الحقيقة هل للرئيس أموال في الخارج ومقدارها وما تفعله الحكومة لتستردها.

وكان قد رفض بالأمس القضاء الأوروبي، تظلم الرئيس "المخلوع" حسني مبارك الذي احتج على قرار الاتحاد الأوروبي تجميد أمواله بعد ثورة يناير 2011.

وكان الاتحاد الأوروبي قرر في مارس 2011، تجميد أرصدة مبارك، و20 من المقربين منه، بناء على إجراءات قضائية ضدهم في مصر بتهمة الاستيلاء على أموال عامة.

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