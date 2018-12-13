وفد «أمريكي» يختتم زيارته اليوم بعد جولته بمطار القاهرة

13 ديسمبر 2018 - 10:28 ص

ينتهي اليوم الوفد الأمريكي من جولته التفتيشية بمطار القاهرة، عقب زيارة استغرقت 5 أيام، تفقد خلالها إجراءات الأمن المتبعة لتأمين الركاب والحقائب والبضائع والطائرات بمطار القاهرة، خاصة المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وتفقد الوفد خلال جولته بمطار القاهرة على مدار الأيام الماضية الإجراءات الأمنية المتبعة لتأمين الحاويات والطرود الخاصة بالبضائع قبل شحنها على الطائرات ومتابعة الأجهزة الإلكترونية الخاصة بفحص هذه الطرود، إلى جانب متابعة إجراءات الأمن المتبعة لتأمين الركاب والحقائب داخل صالات السفر، ورصد حركة الراكب منذ دخوله صالة السفر، ومروره بمناطق وزن الحقائب والترانزيت حتى الصعود إلى الطائرة.