إصابة 6 أشخاص بينهم خليجيون فى سقوط مصعد

13 ديسمبر 2018 - 10:32 ص

أصيب 6 أشخاص اليوم الخميس، في سقوط مصعد بعقار سكنى في منطقة المهندسين.

وردت معلومات لغرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة من شرطة النجدة، يفيد بسقوط مصعد خلف فندق النبيلة في شارع جامعة الدول العربية.

ودفع اللواء هشام صادق، مدير الحماية المدنية بالجيزة، برجال الإنقاذ البري، وتبين حدوث عطل بمصعد العقار رقم 11، وسقوطه من الطابق السابع وحتى الأرضي، وداخله 6 أشخاص (4 سعوديين - مصريين اثنين).

ولم يسفر الحادث عن أي وفيات، وحرر المحضر اللازم بالواقعة.