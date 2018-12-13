  • الخميس 13 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:59 م
بحث متقدم
القرموطي

القرموطي: أنا وزملائي بقينا زي "خيل الحكومة"

صورة الخبر

970 قنبلة وصاروخا أمريكيا تتسبب فى إصابة 600% بالسرطان

صلاة الجنازة على سعدة

المئات يؤدون صلاة الجنازة على "سعدة" فى عمر مكرم

القوات ابلمسلحة

القوات المسلحة توفر 6 آلاف مقعد لطلاب المدارس

المجنى عليهما

تفاصيل مقتل قبطيين رميًا بالرصاص أمام كنيسة

بعد تقطيع فتاة.. " تعبنا من أكل لحوم البشر"

بعد تقطيع فتاة.. "تعبنا من أكل لحوم البشر"

الحلفاوي

هذه أول قراراتي لو كنت مسئولا عن الرياضة فى مصر

صورة الخبر

ديلي ميل: بالصور.. 100 جلدة لمغتصب طفلة

صلاح

كفيف يحتفل بهدف "صلاح" فى مدرجات "آنفيلد"

السيسي يصدر قرار جمهورى

الرئيس يصدر قرارين جمهوريين.. تعرف عليهما

بالفيديو..

كفيف يحتفل بهدف "صلاح" فى مدرجات "آنفيلد"

الرياضة

صلاح
محمد صلاح

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

السفير المصري في كابول يقدم أوراق اعتماده لوزير الخارجية

#

لفتة إنسانية من "صلاح" بعد مباراة نابولي.. شاهد ماذا فعل

#

إطلاق حملة «ابدأ مستقبلك» لنشر ثقافة «العمل الحر»

#

موعد وصول "صلاح" للانضمام لصفوف الفراعنة

نمر

راهب

بوذي

ظهر مشجع كفيف فى مدرجات ملعب "آنفيلد" معقل نادي ليفربول الإنجليزي المحترف بين صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح وهو يصفق وينظر إلى السماء، بعدما سجل "مو" هدفًا لـ"الريدز" في شباك نابولي، خلال مباراة أقيمت أمس الأول ضمن تصفيات الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال أوروبا.

وبعد تسجيل الهدف بقليل اقترب أحد المشجعين من الشاب الكفيف، ليصف له طريقة تسجيل الهدف، ويخبره بهوية مسجله، في مشهد حظي بإشادة واستحسان كبير من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتهت المباراة بفوز ليفربول بهدف نظيف ليحجز أصدقاء صلاح بطاقة العبور إلى دور الـ16 لدوري الأبطال على حساب نابولي.

شاهد الفيديو..


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الديني والتراث.. الإسلاميون المصريون نموذجا!

محمود سلطان

حديث تعديل الدستور

فراج إسماعيل

عقارات.. «بزرميط»

حسام فتحي

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» تعليق نيكول سابا على فستان الـ 200 مليون جنيه
» خطيبة "مارادونا" تطرده من المنزل تعرف على السبب
» بالصور.. اكتشاف مقبرة فرعونية بأسوان
» بالصور.. فندق سقفه من الذهب بتكلفة 700 مليون دولار
» مقتل 15 مسلحًا فى غارات جوية أمريكية بأفغانستان
» تفسير رؤية سورة المائدة والأنعام
» يسرا وخالد سليم وزكى بدر يحضرون جنازة "سعدة"
» اعترافات قاتل طليقته: "مش هستحمل أشوفها مع غيرى"
» فى ذكرى رحيلها.. هل تزوجت «زبيدة» بـ«حليم»؟
» «نمر» يقتل «راهب» أثناء ممارسته عبادة التأمل
» "سيد البلد" يعلن موافقة "شيكابالا" للانضمام له

استطلاع رأي

كيف تنظر إلى ملابس الفنانات خلال المهرجانات الفنية؟

  • عصر

    02:40 م

  • فجر

    05:21

  • شروق

    06:50

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين
دعارة (أرشيفية)
التنمر
صورة