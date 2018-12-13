هذه أول قراراتي لو كنت مسئولا عن الرياضة فى مصر

عمرو محمد
رد الفنان الكبير نبيل الحلفاوى، والمعروف بميوله الكروية، على أحد المتابعين الذي وجه له رسالة عن أول قراراته إذا كان المسئول الأول عن الرياضة بمصر.
وأجاب في تغريدة له بـ"تويتر": "الأندية المشاركة في بطولة قارية تكتفي بها إلى جانب المسابقتين المحليتين أما أية بطولات أخرى فتشارك فيها الأندية التالية في الترتيب".
وواصل "الحلفاوي" آراءه قائلًا: "الأندية المشاركة في بطولة قارية تكتفي بها إلى جانب المسابقتين المحليتين أما أية بطولات أخرى فتشارك فيها الأندية التالية في الترتيب".
وتابع: "إلزام أندية الدوري الممتاز بإشراك لاعب على الأقل تحت السن في كل مباراة، على ألا يقل مجموع من يشاركون منهم في مباريات الدوري عن 5 لاعبين".
وهو ما تفاعل معه رواد "تويتر" حيث وجه السيد عطا رسالة له قائلًا: "وضيف على ذلك.. تكوين منتخب ثانٍ بقيادة وطنية ليكون حافزًا للمنتخب الأول، وظهيرًا قويًا له بالسند، فهذا سيدفع للمزيد من التنافس بين اللاعبين، وكلا المدربين".
وأضاف أخر: "أفكار عظيمه لاتحاد الكرة الذي لا يجيد فن الإدارة".
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