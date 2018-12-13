هذه أول قراراتي لو كنت مسئولا عن الرياضة فى مصر

13 ديسمبر 2018 - 11:26 ص

رد الفنان الكبير نبيل الحلفاوى، والمعروف بميوله الكروية، على أحد المتابعين الذي وجه له رسالة عن أول قراراته إذا كان المسئول الأول عن الرياضة بمصر.

وأجاب في تغريدة له بـ"تويتر": "الأندية المشاركة في بطولة قارية تكتفي بها إلى جانب المسابقتين المحليتين أما أية بطولات أخرى فتشارك فيها الأندية التالية في الترتيب".

وواصل "الحلفاوي" آراءه قائلًا: "الأندية المشاركة في بطولة قارية تكتفي بها إلى جانب المسابقتين المحليتين أما أية بطولات أخرى فتشارك فيها الأندية التالية في الترتيب".

وتابع: "إلزام أندية الدوري الممتاز بإشراك لاعب على الأقل تحت السن في كل مباراة، على ألا يقل مجموع من يشاركون منهم في مباريات الدوري عن 5 لاعبين".

وهو ما تفاعل معه رواد "تويتر" حيث وجه السيد عطا رسالة له قائلًا: "وضيف على ذلك.. تكوين منتخب ثانٍ بقيادة وطنية ليكون حافزًا للمنتخب الأول، وظهيرًا قويًا له بالسند، فهذا سيدفع للمزيد من التنافس بين اللاعبين، وكلا المدربين".

وأضاف أخر: "أفكار عظيمه لاتحاد الكرة الذي لا يجيد فن الإدارة".