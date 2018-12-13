"تحيا مصر" يوزع 200 طن لحوم أضاحي بخمس محافظات

13 ديسمبر 2018 - 12:21 م

قرر صندوق تحيا مصر توزيع 200 طن من لحوم الهدى والأضاحى على الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى والنجوع مجانا، حيث ستبدأ عملية التوزيع بمحافظات الشرقية، البحيرة، الوادى الجديد، الأقصر، وأسوان.

وقال تامر عبد الفتاح، المدير المالى والإدارى لصندوق تحيا مصر فى بيان له إن الصندوق يوفّر لحوم الهدى والأضاحى للعام الثانى على التوالى، وذلك بالتنسيق مع البنك الإسلامى للتنمية من خلال وزارة الاستثمار والتعاون الدولى وأنه تم تشكيل فرق عمل من الصندوق ومنظمات المجتمع المدنى لتنفيذ عملية توزيع اللحوم وضمان وصولها إلى مستحقيها من الأسر الأكثر احتياجا.

وأضاف أن جهود صندوق تحيا مصر فى توفير لحوم الهدى والأضاحى، تأتى فى إطار برنامج الدعم الاجتماعى الذى أعده الصندوق لتدعيم شتى مجالات التكافل بين المصريين وبعضهم البعض، حيث يتضمن البرنامج عددًا من المشروعات بجانب توزيع لحوم الهدى منها: مبادرة بالهنا والشفا لتوفير الوجبات الغذائية للأسر الأولى بالرعاية فى القرى والنجوع لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم، مبادرة سجون بلا غارمين والتى نجحت فى فك كرب 4200 غارم وغارمة حتى الآن، وبرنامج حماية أطفال بلا مأوى.

ويتم التوزيع وفق خريطة تغطى مختلف المحافظات، بعد تحديد أولويات التوزيع تبعا للمستوى الاقتصادى لهذه الأسر بعد دراسة اجتماعية يتم إعدادها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية فى كل قرية كما يتم تسليم اللحوم لمستحقيها فى أماكن تواجدهم، من خلال سيارات تتوجه للمحافظات بعد إقامة منافذ توزيع بها.