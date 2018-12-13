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شاهد.. لحظة القبض على تنظيم روسى يمول "داعش"

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أرشيفية
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إيمان هاني

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عرضت قناة "روسيا اليوم"، مقطع فيديو صور لحظة إلقاء المخابرات الروسية، القبض على 7 أشخاص في موسكو وفي جمهوريات الشيشان وداغستان وإنغوشيا كانوا يجمعون الأموال لصالح مسلحي تنظيم داعش و"جبهة النصرة" تحت غطاء مؤسسة خيرية.

وكشفت هيئة الأمن الروسية، خلال الفيديو المعروض، أن المحتجزين تمكنوا منذ عام 2016 من إرسال ما يزيد على 385 ألف دولار إلى هذين التنظيمين الإرهابيين، حيث وضع المحتالون أرقام البطاقات المصرفية وأدوات الدفع المختلفة على الشبكات الاجتماعية وغرف الدردشة عبر الإنترنت.

وأكدت هيئة الأمن الروسية، تعرض المستخدمون للإنترنت لتأثير إيديولوجي مستهدف بحجة بناء المساجد ومساعدة المسلمين ذوي الدخل المنخفض، وكانت مؤسستا "مهاجرون" و"سلسبيل" الخيريتان تتلقيان الأموال وترسلهما إلى المنظمات الإرهابية- وفق الموقع الرسمي لروسيا اليوم.


شاهد الفيديو..

 https://www.youtube.com/watch?v=6WuzQYpQB8I

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