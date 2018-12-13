"السبكى" يفاوض "فان دام" لتصوير فيلم شمس الزناتي

13 ديسمبر 2018 - 12:36 م

دخل المنتج محمد السبكي في مفاوضات مع النجم العالمي جان كلود فان دام، للمشاركة في بطولة فيلم "حملة فرعون" للفنان عمرو سعد وإخراج رؤوف عبد العزيز والذي يتم تصويره لمدة أسبوع في بيروت.

وعلمت أنه من المقرر الاستعانة بـ"فان دام" كضيف شرف في الفيلم، حيث لا تتعدي مشاهده 10 مشاهد داخل أحداث الفيلم.

ويسعى السبكى للحصول على توقيع فان دام خلال الفترة المقبلة لبدء تصوير مشاهده في العمل الذي يراهن السبكي على اكتساحه إيرادات موسم عيد الفطر.

ولم يتوصل السبكى إلى اتفاق نهائي مع المكتب الخاص بالنجم العالمي وينتظر رده خلال أسبوع بالموافقة أو الرفض للبحث عن نجم آخر حال رفضه.

تدور قصة الفيلم حول العظماء السبعة التي قدمها من قبل الفنان عادل إمام في شمس الزناتي، لكن بمعالجة جديدة تناسب العصر الحالي.

الفيلم من بطولة عمرو سعد، محمود عبد المغني، روبي، محمد لطفي، وهو من إخراج رؤوف عبد العزيز، ومن إنتاج شركة السبكي.